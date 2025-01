नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुनाव से पहले हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वो प्रचार करने पहुंचे थे तभी लोगों ने उनकी कार पर पत्थर फेंके। केजरीवाल को काले झंडे भी दिखाए गए। इधर भाजपा ने भी आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी है।

नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ा दिया। केजरीवाल से भाजपा कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे तो तभी केजरीवाल ने उनपर गाड़ी चढ़ा दी। दोनों युवकों को लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि तानाशाह से सवाल करना दो युवकों को भारी पड़ गया। हार सामने देखकर वो लोगों की जान की कीमत तक भूल गए।

#WATCH | Delhi: Dr Prashant says, “We have seen their injuries and they have injuries on their legs. We have given them first aid and now their X-ray is being conducted…” https://t.co/dDydKnrTMW pic.twitter.com/QEEQJjmTv1

