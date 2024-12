नई दिल्ली: दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम स्कूल को शनिवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल सुबह 6 बजे स्कूल के आधिकारिक मेल पर भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्कूल पहुंचकर पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली के स्कूलों को पिछले सात दिनों में यह तीसरी बार बम धमकी मिली है। इससे पहले शुक्रवार को 30 स्कूलों को धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 13-14 दिसंबर को पेरेंट्स मीटिंग और स्पोर्ट्स डे के दौरान बम विस्फोट किए जाएंगे। जांच में सामने आया कि यह धमकी भरे ईमेल देश के बाहर से भेजे गए थे।

#WATCH | Delhi: Visuals from outside of DPS RK Puram – one of the schools that receive bomb threats, via e-mail, today morning pic.twitter.com/UrOddv8JnC

— ANI (@ANI) December 14, 2024