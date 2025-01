दिल्ली के बुराड़ी में इमारत गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत, 12 घायल

नई दिल्ली: दिल्ली के बुराड़ी के कौशिक एंक्लेव इलाके में सोमवार शाम एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना के कारण मलबे में दबकर 7 साल की राधिका नाम की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए बुराड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

#WATCH | Morning visuals from Kaushik Enclave in Delhi’s Burari where a four-storey recently built building in 200 square yards area collapsed, yesterday.12 people have been rescued so far. pic.twitter.com/YUkOd1DNxM

फायर सर्विस अधिकारियों के मुताबिक, हादसा सोमवार शाम करीब 7 बजे हुआ। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घटना के समय इमारत में मजदूर रह रहे थे। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली गई। घायलों में संजय (28), कृष्णा (30), ज्ञानु (27), रजनी (26), सिमरन (10), खुशी (8), लल्लू (40), सविता (32), सोनिया (16), प्रियंका (14), आकांक्षा (6) और अजय (5) शामिल हैं। सभी घायलों को बुराड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं।

#WATCH | Visuals from Kaushik Enclave in Delhi’s Burari where a four-storey recently built building in 200 square yards area collapsed. Rescue operation is going on. Police, Fire, DDMA and NDRF are on the spot. So far 10 people have been rescued. pic.twitter.com/oNgQh02dxl

— ANI (@ANI) January 27, 2025