कन्नौज रेल हादसे पर बोले अखिलेश यादव, सरकार की खुली पोल!

लखनऊ: कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। वहीं रेलवे की ओर से जारी बयान के अनुसार, स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल होने से यह दुर्घटना हुई। हालांकि घटना के तुरंत बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, जिसमें 28 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं अब इस घटना पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दे दिया है.

कानपुर कमिश्नर विजयेंद्र पांडियन ने जानकारी दी कि 28 मजदूरों में से छह गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं फिलहाल सभी घायल अस्पताल में भर्ती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी गहन जांच की जाएगी। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन ने घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। बता दें सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसका भुगतान रेल प्रशासन की ओर से किया जा रहा है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Under-construction lintel collapsed at Kannauj railway station | Samajwadi Party Chief and MP Akhilesh Yadav says, “The incident that took place in Kannauj is very sad… Safety should have been maintained during the construction which was neglected and… pic.twitter.com/sLGERRksSe

