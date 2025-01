लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां निर्माणाधीन लेंटर गिरने से कई लोग मलबे में दब गए हैं। अब तक 6 लोगों को निकाला गया है, कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। इस स्टेशन का निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा था। करोड़ों की लागत से यहां विकास कार्य चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय प्रशासन मलबे में दबे मजदूरों को निकालने का काम कर रही है। अभी तक 6 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है। इसमें दबे अन्य मजदूरों को JCB की मदद से बाहर निकाला जा रहा। मौके पर स्थानीय प्रशासन समेत रेलवे के कई अधिकारी मौजूद हैं। मलबे के नीचे दबने से घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण भी हादसे की सूचना मिलते मौके पर पहुंच गए हैं।

#WATCH | Kannauj, Uttar Pradesh: An under-construction lintel collapsed at Kannauj railway station; several workers trapped

More details awaited pic.twitter.com/vqefsjtXDc

— ANI (@ANI) January 11, 2025