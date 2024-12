अजित पवार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, पुणे में एयरपोर्ट का बदलेगा नाम

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा 19 दिसंबर को पुणे के लोहेगांव स्थित इंटरनेशनलएयरपोर्ट का नाम बदलकर “जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा” करने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को अब अंतिम स्वीकृति और नामकरण की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें यह प्रस्ताव विधानसभा में नियम 110 के तहत उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा पेश किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इससे पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भी हवाई अड्डे का नाम बदलने के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी।

जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज का जन्म पुणे के लोहेगांव में हुआ था, जहां वर्तमान में पुणे का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। संत तुकाराम ने अपना बचपन भी लोहेगांव में बिताया था। उनका लोहेगांव से एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उनके योगदान को सम्मानित करने और उनके नाम को सदैव जीवित रखने के उद्देश्य से हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया।

Maharashtra Assembly passed a resolution on 19th December to rename Pune’s Lohegaon airport as “Jagadguru Sant Tukaram Maharaj Airport”. This resolution will be sent to Central Government for necessary action and rename the airport.

