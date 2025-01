इस इंग्लिश खिलाड़ी ने टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनने की जताई इच्छा, भारत को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की हार के बाद से कई बदलाव हो रहे हैं और खबरें हैं कि बीसीसीआई मौजूदा कोचिंग टीम से संतुष्ट नहीं है। टीम इंडिया के पास हेड कोच गौतम गंभीर के साथ दो सहायक कोच भी हैं, लेकिन बीसीसीआई उनके प्रदर्शन से खुश नहीं है। इस कारण, अब बैटिंग कोच की खोज शुरू हो चुकी है। इस भूमिका के लिए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन तैयार हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह कहा है कि वह टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनने के लिए उपलब्ध हैं।

केविन पीटरसन अपने खुले और बेबाक विचारों के लिए मशहूर हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। जब खबर फैली कि टीम इंडिया बैटिंग कोच की तलाश कर रही है, तो उन्होंने पोस्ट करके अपनी उपलब्धता जताई। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। केविन पीटरसन का क्रिकेट करियर बहुत ही सफल रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट मैचों में 8181 रन बनाए, जिसमें 23 शतक और 55 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, उन्होंने 136 मैचों में 4440 रन बनाए, जिसमें 9 शतक हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनके नाम 1176 रन हैं और उनका स्ट्राइक रेट 141 से अधिक रहा है।

🚨 BATTING COACH FOR INDIA. 🚨

– The BCCI exploring possibilities to add a batting coach to India's coaching staff. (Cricbuzz). pic.twitter.com/mIRTwPDxOX

