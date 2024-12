भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा मुकाबला शुरू, कोहली ने फैंस को फिर किया निराश

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. पहली पारी में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर एक बार फिर ढह गया है. गाबा टेस्ट की पहली पारी में यशस्वी जयसवाल और शुभमन गिल ने एक बार फिर टीम इंडिया को निराश किया. एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को अपना शिकार बनाया. इसके बाद गिल भी जल्दी आउट हो गये. अब इन दोनों खिलाड़ियों का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

गाबा टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई है. इस मैच में एक बार फिर यशस्वी जयसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते नजर आए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत मिचेल स्टार्क ने की. स्टार्क की पहली गेंद पर जयसवाल ने चौका लगाया. जिसके बाद फैंस को लगा कि जयसवाल आज अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर स्टार्क ने जयसवाल को आउट कर भारत को पहला झटका दिया. जयसवाल एक बार फिर स्टार्क का शिकार बने. जयसवाल के आउट होने के बाद टीम इंडिया को शुभमन गिल से उम्मीदें थीं, लेकिन शुबमन गिल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके. जोश हेजलवुड ने शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाया. पहली पारी में गिल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए.

फैंस को पहली पारी में विराट कोहली से अच्छी पारी की उम्मीद थी, लेकिन कोहली ने एक बार फिर फैंस और टीम को निराश किया. विराट कोहली भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके. जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को आउट किया. कोहली सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अब गाबा टेस्ट में टीम इंडिया की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है.

– Jaiswal goes for 4 runs.

– Gill goes for 1 run.

– Kohli goes for 3 runs.

– Team India is struggling as they are 22/3 at the Gabba. pic.twitter.com/Ny8iaykI54

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) December 16, 2024