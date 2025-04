Milk Price Hike: मदर डेयरी के बाद मशहूर अमूल डेयरी ने भी दूध के दामों में इजाफा करने की घोषणा कर दी है. बढ़ाई गई कीमत गुरुवार यानी 01 मई, 2025 से लागू हो जाएगी. अमूल ने कहा है कि वह अपने दूध उत्पादों के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है. जो कल 1 मई की सुबह से प्रभावी होगी. यह मूल्य वृद्धि अलग-अलग अमूल मिल्क वैरिएंट पर लागू होगी.

Amul increases milk prices by Rs 2 per litre from Thursday (May 1, 2025) in markets across the country pic.twitter.com/kC20LEhlv2

— IANS (@ians_india) April 30, 2025