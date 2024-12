नई दिल्ली : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर खिताब जीत लिया। मध्य प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की कप्तानी रजत पाटीदार ने की थी। पाटीदार ने फाइनल में शानदार 81 रनों की पारी खेली और साथ ही कप्तानी में भी बेहतरीन नेतृत्व दिखाया। उनकी इस प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल 2025 में उन्हें कप्तानी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में रजत पाटीदार ने सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पाटीदार ने 10 मैचों की 9 पारियों में 428 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 32 चौके और 31 छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए। भले ही उनकी टीम फाइनल में हार गई, लेकिन पाटीदार ने अपने खेल से फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर उनके इस शानदार प्रदर्शन को लेकर फैंस ने कई पोस्ट शेयर किए हैं।

रजत पाटीदार ने न सिर्फ बल्लेबाजी में खुद को साबित किया, बल्कि कप्तानी में भी अपनी छाप छोड़ी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने अभी तक आईपीएल 2025 के लिए अपने कप्तान की घोषणा नहीं की है। यदि विराट कोहली को कप्तानी नहीं मिलती या वे इसे नकारते हैं, तो रजत पाटीदार को कप्तान बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश ने 174 रन बनाए। रजत पाटीदार नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने केवल 40 गेंदों पर नाबाद 81 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए और अपनी टीम के लिए एक मजबूत पारी खेली।

