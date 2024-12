WPL : महज 16 साल की बच्ची बनी करोड़पति, इस टीम ने खेला दांव

नई दिल्ली : 2025 के वीमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने एक 16 साल की युवा क्रिकेटर पर बड़ा दांव लगाया है। मुंबई ने तमिलनाडु की जी कमलिनी को उनकी बेस प्राइस से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा। कमलिनी का बेस प्राइस 10 लाख रुपये था, लेकिन मुंबई ने उन्हें 1.60 करोड़ रुपये में खरीदा। कमलिनी में महेंद्र सिंह धोनी जैसी खासियत भी है।

कमलिनी तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेलती हैं और कई बार अपनी दमदार बैटिंग से चर्चा में रह चुकी हैं। WPL के ऑक्शन में मुंबई ने सबसे पहले कमलिनी पर बोली लगाई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भी उन्हें खरीदने की कोशिश की। दिल्ली ने आखिरी बोली 1.50 करोड़ रुपये की लगाई, लेकिन मुंबई ने 1.60 करोड़ रुपये में उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया।

Young wicket-keeper G Kamalini is now part of the Mumbai Indians!

