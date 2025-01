IND vs ENG: राजकोट में इतिहास रचेंगे संजू सैमसन, तीसरे टी20 मैच में गौतम गंभीर को छोड़ सकते हैं पीछे

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार को राजकोट में खेला जाना है. सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही इंग्लैंड की टीम के लिए यह मैच सीरीज में वापसी के लिहाज से काफी अहम है. भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन के लिए यह मैच काफी अहम है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मैच में उनके पास मुख्य कोच गौतम गंभीर को हराने का मौका है.

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 26 रन की तेज पारी से की. 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े. अभिषेक ने बल्लेबाजी जारी रखी और 79 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई. सैमसन दूसरे टी20 में फ्लॉप रहे और 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए. तिलक वर्मा की 55 गेंदों पर 72 रनों की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने आखिरी ओवर में दूसरा मैच जीत लिया.

You got to be as special & talented as Sanju Samson to put a smile on Gautam Gambhir’s face ♥️ pic.twitter.com/cA9o3n8CSS

— Anurag™ (@Samsoncentral) January 21, 2025