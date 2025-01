रणजी ट्रॉफी में ऋषभ पंत ने किया कुछ खास, जीते फैंस का दिल, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली: ऋषभ पंत को अक्सर मैदान पर विपक्षी खिलाड़ियों से बहस करते हुए देखा जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व मैदान के बाहर काफी अलग है। वह अपने फैंस के प्रति हमेशा विनम्र रहते हैं। हाल ही में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में वापसी की और सौराष्ट्र के खिलाफ दिल्ली के लिए खेले। दुर्भाग्यवश, वह दोनों पारियों में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए।

इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन मैदान पर उनके पैरों में गिरकर उन्हें सम्मानित करता है। दिल्ली और सौराष्ट्र के बीच मैच शुरू होने से पहले, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में ऋषभ पंत से मिलने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जमा हुए थे। 27 वर्षीय पंत ने फैंस को ऑटोग्राफ देने के दौरान एक फैन को देखा, जो सम्मान स्वरूप उनके पैर छूने लगा। पंत ने तुरंत पीछे हटते हुए विनम्रता से उस फैन से कहा कि वह उनके पैर न छुए। पंत के इस आचरण को देखकर अन्य फैंस ने भी उन्हें ऑटोग्राफ लिया और उनके साथ सेल्फी भी खींची।

A fan touched the feet of Rishabh Pant at Rajkot during Ranji Trophy ♥️

– Pant, an emotion for fans. [Amlesh] pic.twitter.com/Xb2eNQIlPv

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2025