वीमेंस एशिया कप के सुपर फोर में भारत ने बांग्लादेश को हराया, 8 विकेट से दर्ज की जीत

नई दिल्ली: वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 में भारत ने अब तक जोरदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया ने सुपर फोर मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है. टीम इंडिया की इस जीत में आयुषी शुक्ला और गोंगाडी त्रिशा ने अहम भूमिका निभाई. त्रिशा ने दमदार प्रदर्शन किया और अर्धशतक जड़ा. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. जबकि आयुषी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया।

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाए. कप्तान सौम्या अख्तर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. सादिया अख्तर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. आफिया शून्य पर आउट हो गईं. इस दौरान भारत के लिए आयुषी शुक्ला ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट लिए. शुक्ला ने भी 1 विकेट लिया. सोनम यादव ने 2 विकेट लिए. शबनम और मिथिला विनोद ने 1-1 विकेट लिया.

G Trisha top-scores with 58*(45) as #TeamIndia complete an eight-wicket win over Bangladesh Women U19 in the #ACCWomensU19AsiaCup 👏👏

Scorecard – https://t.co/adCdJo0ATc#ACC pic.twitter.com/LlccBWizXJ

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 19, 2024