LSG vs MI से पहले रोहित-जहीर की लीक चैट से मचा तूफान! पूरा मामला जानिए

नई दिल्ली: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल 2025 का रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें रोहित शर्मा और जहीर खान की आपसी बातचीत चर्चा का विषय बन गई है।

दरअसल, गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने इकाना स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। इसी समय लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी भी वहां ट्रेनिंग कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत अचानक पीछे से आकर रोहित शर्मा को पकड़ लेते हैं, और इसी दौरान रोहित और जहीर की बातचीत का एक छोटा हिस्सा रिकॉर्ड हो जाता है।

वीडियो में रोहित शर्मा कहते सुने जाते हैं, “जो जब करना था मैंने किया बराबर से, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है।” इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे रोहित की मौजूदा फॉर्म से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मुंबई इंडियंस ने जानबूझकर ये वीडियो जारी किया है ताकि रोहित को गलत तरीके से पेश किया जा सके।

फैंस का कहना है कि शायद रोहित अपनी बल्लेबाजी फॉर्म या कप्तानी को लेकर कुछ कह रहे थे, लेकिन चूंकि बातचीत का सिर्फ 3-4 सेकंड का हिस्सा ही सामने आया है, इसलिए पूरी बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बना दिया था, जबकि रोहित की कप्तानी में मुंबई ने 5 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है।

Q: For how long are you going to watch this reel? 😍

A: Haaanjiiii 🫂💙#MumbaiIndians #PlayLikeMumbai #TATAIPL #LSGvMI pic.twitter.com/e2oxVieoz2

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 3, 2025