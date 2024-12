सऊदी अरब में होगा फुटबॉल का महाकुंभ, 2034 की मिल गई मेजबानी

नई दिल्ली : फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी का अधिकार मिला है। फीफा (फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन) ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इसके अलावा, 2030 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को संयुक्त रूप से सौंपी गई है।

यह पहली बार नहीं है जब फुटबॉल का यह महाकुंभ किसी अरब देश में आयोजित किया जाएगा। 2022 में कतर में हुए विश्व कप में भी अरब का शानदार योगदान देखने को मिला था। उस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने लियोनेल मेसी की कप्तानी में खिताब जीता था। अब 2034 में सऊदी अरब इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा।

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆

Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.

Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH

— FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024