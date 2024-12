जय शाह ने ICC चेयरमैन बनते ही शुरू किया क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का काम

नई दिल्ली : ICC के नए चेयरमैन जय शाह ने अपने कार्यकाल की शुरुआत क्रिकेट को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति से मुलाकात की। 2032 के ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्रिसबेन में होगा और पहले ही इसकी घोषणा हो चुकी है इन खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि क्रिकेट 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में वापसी करेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय में जय शाह की अहम भूमिका रही है और वह क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

जय शाह ने ब्रिसबेन में हुई बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने आयोजन समिति से क्रिकेट को भव्य स्तर पर शामिल करने को लेकर चर्चा की। इस बैठक में बीसीसीआई के अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया भी शामिल थे। उनका ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होना भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और मजबूत करता है।

Very exciting time ahead for Cricket’s involvement in the Olympics movement – a meeting with the @Brisbane_2032 organizing committee in Brisbane, Australia today.@ICC | @Olympics | @CricketAus | @BCCI | #brisbane2032 pic.twitter.com/JVyMbkCYrz

— Jay Shah (@JayShah) December 12, 2024