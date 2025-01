नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम को 10 साल के बाद हार का सामना करना पड़ा है. इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, जिसके चलते टीम इंडिया के बल्लेबाजों की आलोचना भी हुई थी. वहीं टीम इंडिया के एक बल्लेबाज की ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने कड़ी आलोचना की है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में शुभमन गिल भी टीम इंडिया का हिस्सा थे और उन्हें तीन मैचों में खेलने का मौका मिला, हालांकि इस दौरान गिल के बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं देखने को मिला. अक्सर कुछ भारतीय खिलाड़ियों की हेयरस्टाइल बनवाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. अब गिल को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, ”मैं गिल को 3 अंक देने पर विचार कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें 10 में से 4 अंक दूंगा. मेरा मानना ​​है कि कोई भी क्रिकेटर हेलमेट उतारने के बाद अपने बालों के साथ अच्छा नहीं दिखता. उन्हें अपने हेयर स्टाइल पर नहीं बल्कि बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.”

