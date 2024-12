क्या सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली की बुरे वक्त में नहीं की मदद? इंटरव्यू में खुला राज

नई दिल्ली: कभी टीम इंडिया के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे विनोद कांबली को अब इस दिग्गज बल्लेबाज की हालत पर तरस आ रहा है. कुछ दिन पहले ही इनका वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वह सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते नजर आ रहे थे. विनोद कांबली की मदद के लिए कपिल देव और सुनील गावस्कर आगे आए हैं. आइए आगे जानते हैं कि कांबली किस बीमारी से पीड़ित हैं और क्या सच में सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद नहीं की? इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया है.

विनोद कांबली ने बताया कि वह यूरिन संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उनका ख्याल रखती हैं. इंटरव्यू में बात करते वक्त वह कई बार लड़खड़ाते नजर आए. इससे अन्य बीमारियों का भी अनुमान लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने शराब छोड़ दी थी.

क्या सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद नहीं की? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मेरी मदद की थी, लेकिन मैंने ये बयान गुस्से में दिया था कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की. अब मेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक है और हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है. सचिन ने मेरी सर्जरी का खर्च उठाया. 2009 में सचिन-कांबली के रिश्ते तब खराब हो गए जब कांबली ने एक रियलिटी टीवी शो में दावा किया कि सचिन उनकी और मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

Vinod Kambli – Sachin Tendulkar has done everything for me. He even helped me financially during my 2 operations. 🫡❤️ pic.twitter.com/Rl2267bmNK

