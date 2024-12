नई दिल्ली: मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के चौथे मैच में टीम इंडिया को 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा. आपको बता दें कि खेल के दौरान ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दीं. इस घटना ने फैंस का ध्यान खींचा. दरअसल, लाइव मैच के दौरान स्टेडियम में एक कंडोम गुब्बारा उड़ता हुआ नजर आया.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का 4th टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जा रहा था. मैच के दूसरे दिन अचानक स्टेडियम में एक कंडोम गुब्बारा उड़ता हुआ नजर आया. फैंस की इस हरकत ने सभी का ध्यान खींचा. लोगों ने लाइव मैच छोड़कर अपना ध्यान इस ओर लगाया. कंडोम का गुब्बारा उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान दर्शकों का उत्साह चरम पर होता है. कभी विकेट गिरने पर प्रशंसक काफी उत्साहित नजर आते हैं तो कभी चौका लगने पर जश्न मनाते हैं. कई मौकों पर फैंस कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो सुर्खियों का हिस्सा बन जाती हैं. लेकिन मेलबर्न टेस्ट के दौरान फैन्स ने बदसलूकी की सारी हदें पार कर दीं. यहां फैंस ने कंडोम के गुब्बारे उड़ा दिए. इस दौरान हजारों लोग मैच छोड़कर कंडोम बैलून देखने लगे.

— Kartik Kannan (@kartik_kannan) December 27, 2024