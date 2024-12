नई दिल्ली : आईपीएल 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) पर एक बड़ा आरोप लगाया है। गायकवाड़ का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चलिए, जानते हैं कि गायकवाड़ ने आरसीबी के खिलाफ क्या कहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रुतुराज गायकवाड़ एक इवेंट में माइक पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान गायकवाड़ का माइक अचानक बंद हो जाता है। इस पर प्रजेंटर मजाक करते हुए कहते हैं, “आप रुतुराज का माइक कैसे बंद कर सकते हैं?” इस पर गायकवाड़ हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देते हैं, “शायद आरसीबी से कोई होगा।”

गायकवाड़ ने आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाली थी। महेंद्र सिंह धोनी के बाद गायकवाड़ को यह जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कप्तान के रूप में उनका पहला सीजन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी और पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर रही। उन्होंने 7 मैचों में 7 जीत हासिल की, लेकिन 7 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा।

The mic guy had turned off Rutu's mic by mistake and the presenter said "How can you turn off Ruturaj's mic"

Rutu – "Might be someone from RCB" 😭pic.twitter.com/o2ZljBs9BO

