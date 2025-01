नई दिल्ली: दस साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई खिलाड़ियों के लिए सख्त हो गई है, जहां उसने क्रिकेटरों और उनके परिवारों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए नियमों के तहत अब अगर कोई दौरा या टूर्नामेंट 45 या उससे अधिक दिनों का है तो खिलाड़ियों की पत्नियों को अधिकतम दो सप्ताह तक दौरे पर रहने की इजाजत होगी.

इसके साथ ही हर खिलाड़ी को टीम बस से यात्रा करनी होगी और अब उन्हें अलग से यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. ‘दैनिक जागरण’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई ने हेड कोच गौतम गंभीर और उनके मैनेजर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है. इसके तहत गंभीर और उनके मैनेजर न तो टीम होटल में रुकेंगे और न ही वीआईपी बॉक्स में बैठेंगे. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, फ्लाइट के दौरान अगर खिलाड़ियों का सामान 150 किलो से ज्यादा होगा तो बीसीसीआई इसका भुगतान नहीं करेगा. खिलाड़ियों से कहा गया है कि वे यह खर्च खुद उठाएंगे.

🚨 NEW GUIDELINES FROM BCCI. 🚨

– Cricketers’ wives will not be able to stay for the entire tour.

– A cricketer’s family can stay for a maximum of 2 weeks during a 45 day tour.

– Every player needs to travel by team bus, separate travelling not allowed. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/ysCyHRguCO

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 14, 2025