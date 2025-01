नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में स्मिथ ने पहला रन बनाकर इतिहास रच दिया. अब स्मिथ ने क्रिकेट के इस सबसे लंबे फॉर्मेट में 10 हजार रन पूरे कर लिए हैं. यहां तक ​​कि विराट कोहली और केन विलियन जैसे दिग्गज भी टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं. दोनों दिग्गजों को पछाड़कर ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज उनसे आगे निकल गया है. इतना ही नहीं स्मिथ टेस्ट शतकों के मामले में भी दोनों से आगे हैं.

भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज से फॉर्म में लौटे स्मिथ ने 205 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जो अपने आप में बड़ी बात है.अपनी अपरंपरागत तकनीक और किसी भी स्थिति में बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले स्मिथ पहले ही महान खिलाड़ियों में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. उनका दस हजार के आंकड़े तक पहुंचना खेल के सबसे बड़े प्रारूप में उनके प्रभुत्व को दर्शाता है.

