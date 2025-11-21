किन-किन ब्रांड्स पर लग रही है black friday sale? जानें पूरी लिस्ट

Black Friday Sale: सर्दियों का सीजन शुरु हो गया है. शॉपिंग के शौकीन लोगों को बेसब्री से शॉपिंग का इंतजार कर रहे हैं. शॉपिंग करना अच्छी बात है लेकिन हमें पैसे बचाने की जरूरत है और एक ही बार में सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए. कई लोग जैसे ही अपने बैंक अकाउंट में बचे पैसे और चेकआउट काउंटर पर बिल देखते हैं, अपनी शॉपिंग छोड़ देते हैं. अगर आप भी ट्रेंडी और बेस्ट विंटर कलेक्शन खरीदना चाहते हैं तो black friday sale शुरु हो गई है.