किन-किन ब्रांड्स पर लग रही है black friday sale? जानें पूरी लिस्ट
Black Friday Sale: सर्दियों का सीजन शुरु हो गया है. शॉपिंग के शौकीन लोगों को बेसब्री से शॉपिंग का इंतजार कर रहे हैं. शॉपिंग करना अच्छी बात है लेकिन हमें पैसे बचाने की जरूरत है और एक ही बार में सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए. कई लोग जैसे ही अपने बैंक अकाउंट में बचे पैसे और चेकआउट काउंटर पर बिल देखते हैं, अपनी शॉपिंग छोड़ देते हैं. अगर आप भी ट्रेंडी और बेस्ट विंटर कलेक्शन खरीदना चाहते हैं तो black friday sale शुरु हो गई है.
ब्लैक फ्राइडे सेल
ब्लैक फ्राइडे सेल 15 से 28 नवंबर तक H&M पर रहने वाली है. इसमें 70% की छूट रहने वाली है.
जारा
ब्लैक फ्राइडे सेल में जारा (ZARA) जो एक प्रसिद्ध क्लोथिंग ब्रांड है इसमें 26 से 29 नवंबर तक 40% तक छूट रहने वाली है.
प्यूमा
प्यूमा के शूज और क्लोथ में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक 60% की छूट रहेगी.
एडिडास
एडिडास एथलेटिक जूते, परिधान और खेल के सामान बनाने वाली जर्मन कंपनी है. इसमें 26 नवंबर से 30 नवंबर तक की सेल है जिसमें 60% की छूट रहेगी.
केल्विन क्लेन
केल्विन क्लेन ब्रांडेड कपड़ों के लिए फेमस है. ये 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहने वाली है और इसमें 40-50% की छूट रहेगी.
मैंगो
मैंगो जो एक प्रसिद्ध कपड़ों का ब्रांड है इसमें नवंबर के आखिरी हफ्ते में 50% तक की छूट रहने वाली है.
टॉमी हिलफिगर
टॉमी हिलफिगर जो अपने ब्रांडेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है ये 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहने वाली है और इसमें 40-50% की छूट रहेगी.