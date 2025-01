आज दिल्ली में चुनाव का बिगुल फूकेंगे PM मोदी, झुग्गी वालों को मिलेगा फ्लैट तो सावरकर कॉलेज का होगा शिलान्यास

नई दिल्ली। आज प्रधानमंत्री मोदी राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। इसके साथ पीएण मोदी दिल्लीवासियों को 4500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। ये परियोजनाओं दिल्ली वासियों की बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए अहम साबित हो सकती है।

दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत झुग्गीवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम झुग्गीवासियों के लिए नवनिर्मित 1,675 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे।इसके बाद दोपहर करीब 12.45 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

Today is an important day for Delhi’s development. At a programme in Ashok Vihar, will be inaugurating and laying the foundation stones for a wide range of development works which will boost ‘Ease of Living’ for the people of Delhi. https://t.co/awPBH6GmEN

— Narendra Modi (@narendramodi) January 3, 2025