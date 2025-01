अमेरिकी राजदूत भारत छोड़ते वक्त हुए भावुक, एरिक गार्सेटी की बातों ने किया भारतीयों का सीना चौंड़ा

नई दिल्ली : अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई देशों के राजदूत भी अपनी सेवाएं समाप्त कर अमेरिका लौट रहे हैं. ऐसे में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी को भी अमेरिका जाना था. लेकिन जाते वक्त वे काफी भावुक हो गए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध कितनी ऊंचाई पर पहुंचे. लेकिन भारत से जाते वक्त उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

एरिक गार्सेटी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘इस अद्भुत देश में 26वें अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा देने के बाद भारत को विदाई देते हुए मेरा दिल भर गया है. आपने मुझे दूसरा घर, दोस्तों का परिवार और जीवन भर याद रखने वाली कई यादें दी हैं. आज मैं यहां से एक राजदूत से कहीं ज्यादा लेकर जा रहा हूं. मैं अमेरिका इंडिया फ्यूचर के लिए भारत का आजीवन दोस्त रहूंगा.’ इसके बाद उन्होंने जो लिखा, वो भावुक कर देने वाला है. एरिक गार्सेटी ने लिखा, ‘प्रिय भारत, आप न केवल अविश्वसनीय हैं, बल्कि अविस्मरणीय भी हैं.’ सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक घंटे से भी कम समय में उनके इस वीडियो को 15 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने लिखा, दोस्त आपकी बहुत याद आएगी.

As I bid farewell to India after serving as the 26th U.S. Ambassador to this amazing country, my heart is full. You’ve given me a second home, a family of friends, and memories that will last a lifetime. Today, I leave as more than an ambassador—I leave as a lifelong friend and… pic.twitter.com/FEB6YqoRlm

— U.S. Ambassador Eric Garcetti (@USAmbIndia) January 19, 2025