भाई मनमोहन को आखिरी बार नहीं देख पाएंगी बहन गोविंद कौर, कोलकाता में फूट-फूटकर रो रहीं, देखें वीडियो

कोलकाता/नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुरुवार-26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। इस बीच पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मनमोहन जी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

बता दें कि मनमोहन सिंह की बहन गोविंद कौर अपने भाई के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगी। गोविंद अभी कोलकाता में स्थित अपने घर पर हैं। बताया जा रहा स्वास्थ्य कारणों से वह दिल्ली नहीं पाएंगी। मनमोहन के निधन के बाद गोविंद कौर का एक वीडियो सामने है। इस वीडियो में वह अपने बेड पर फूट-फूटकर रोते हुए नजर आ रही हैं।

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Gobind Kaur, sister of former PM #ManmohanSingh mourns the demise of her brother pic.twitter.com/LUL9JKYmxF

— ANI (@ANI) December 27, 2024