IPS अधिकारियों को टॉर्चर कर रहीं फडणवीस की पत्नी! कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा

मुंबई/नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस अक्सर मीडिया में छाई रहती हैं. पेशे से बैंकर रहीं अमृता अब सामाजिक कार्य करती हैं. वह गायन के क्षेत्र में भी सक्रिय रहती हैं. इस बीच पिछले दिनों अमृता मुंबई पुलिस के एक कार्यक्रम में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड का एक गाना गाया, जिसे लेकर अब अमृता को ट्रोल किया जा रहा है.

कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट ने अमृता फडणवीस का गाना गाते हुए वीडियो साझा किया है. इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है, ‘ऐसे अवसर बहुत कम ही आते हैं जब आम नागरिकों को आईपीएस अधिकारियों को टॉर्चर करने का मौका मिलता है.’

Rare occasions when civilians are able to torture IPS officers. Well done, @fadnavis_amruta pic.twitter.com/TqhnKKglIR

— Congress Kerala (@INCKerala) September 28, 2024