Rahul Gandhi on Lord Ram: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम को पौराणिक पात्र बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल और कांग्रेस को राम विरोधी और हिंदू विरोधी करार दिया. बीजेपी का कहना है कि यह बयान कांग्रेस की सनातन संस्कृति को अपमानित करने की मानसिकता को उजागर करता है. दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने नेता का बचाव करते हुए कहा कि राहुल के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट में एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया. हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाली धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसे बनाई जा सकती है? इसके जवाब में राहुल ने कहा ‘हमारे पौराणिक पात्र, जैसे भगवान राम, करुणामय और क्षमाशील थे. मैं बीजेपी की सोच को हिंदुत्व नहीं मानता. मेरे लिए असली हिंदू विचार बहुलतावादी, सहिष्णु और प्रेमपूर्ण है.’

राहुल ने बीजेपी को ‘फ्रिंज ग्रुप’ करार देते हुए कहा कि यह भारत की मुख्यधारा की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करती. उन्होंने भारत के समाज सुधारकों और राजनीतिक विचारकों को कट्टरता से दूर बताते हुए बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाए.

Rashtra Drohi Congress

Ab Ram Drohi Congress

Rahul Gandhi says Prabhu Ram is mythological or kalpanik

This is how and why they opposed Ram Mandir and even doubted existence of Prabhu Ram… pic.twitter.com/doyXugs8Jm

— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) May 3, 2025