भारत समेत पांच देशों में भूकंप के झटके, तिब्बत में तबाही, 53 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली: चीन से लेकर भारत तक आए भूकंप ने मंगलवार सुबह यानी आज कई राज्यों में हलचल मचा दी हैं. बता दें तिब्बत में सुबह 7.1 की तीव्रता से आए भूकंप से करीब 52 लोगों की मौत हो गई है और 38 लोग घायल बताए जा रहे है. बता दें चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. कई जगहों पर इमारतें ढहने की खबरें हैं। इसके साथ ही भूकंप का असर भारत के कई राज्यों में भी देखने को मिला।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी इसका असर देखा गया। हालांकि, भारत में अब तक किसी बड़ी क्षति की सूचना नहीं मिली है। बता दें सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर आए इस भूकंप का असर बिहार-लखनऊ से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस किया गया। बिहार में जहां इसकी तीव्रता 6.38 रही तो वहीं लखनऊ में रेक्टर स्केल पर यह 7.1 मापा गया। इन दो जगहों पर झटके इतने तेज थे कि लोग कुछ देर तक समझ नहीं पाए की ये क्या हो रहा है और बेहद डर गए. बता दें भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है।

बिहार की राजधानी पटना में सुबह करीब 6:32 बजे से झटके लगने शुरू हुए। पहले हल्के झटके लगे। इसके बाद तेजी से धरती हिली। वहीं सुबह में नींद में सोए लोग भूकंप के झटकों की वजह से जग गए। देखने ही देखने सोसायटी में हलचल मच गई और लोग घरों से बाहर निकल कर खुले में पहुंच गए।

An earthquake with a magnitude of 7.1 on the Richter Scale hit 93 km North East of Lobuche, Nepal at 06:35:16 IST today: USGS Earthquakes pic.twitter.com/CY3KtWAWO4

