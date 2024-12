मर गए लेकिन नहीं कबूला इस्लाम! जानिए कैसे गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने तोड़ा मुगलों का घमंड

नई दिल्ली। आज यानी 26 दिसंबर को सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत दिवस पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों ने छोटी सी उम्र में अपने धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आइये जानते हैं सिखों की इतिहास की सबसे बड़ी कहानी के बारे में-

Today, on Veer Baal Diwas, we remember the unparalleled bravery and sacrifice of the Sahibzades. At a young age, they stood firm in their faith and principles, inspiring generations with their courage. Their sacrifice is a shining example of valour and a commitment to one’s…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2024