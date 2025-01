डेली 3000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया इस चर्च में, अब चलेगा बुलडोजर, जानें वजह

नई दिल्ली:आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गुंटूर जिले के पेडकाकनी मंडल स्थित नम्बुरु गाँव में स्थित कैल्वरी टेम्पल चर्च को गिराने का आदेश दिया है। यह चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसकी जांच के बाद यह तथ्य सामने आया। एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल उन संरचनाओं को ध्वस्त किया जाएगा जिनका संचालन कानूनी अनुमति के बिना किया जा रहा था।

नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री कार्यालय में इस चर्च के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चर्च विभिन्न सरकारी विभागों से अनुमति लिए बिना संचालित हो रहा था और पादरी डॉक्टर सतीश कुमार ने बिना टैक्स चुकाए दान के जरिए लोगों से पैसा लिया।

हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया

जांच में यह पाया गया कि चर्च गरीबों को सामान देने और झूठे प्रचार के जरिए हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहा था। अक्टूबर 2024 में यह जानकारी सामने आई थी कि पादरी सतीश कुमार के नेतृत्व में कैल्वरी चर्च हर महीने लगभग 3,000 हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहा था। सतीश कुमार ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने अब तक 3.5 लाख से अधिक हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया है और आने वाले 10 वर्षों में भारत में 40 नए चर्च स्थापित करने का इरादा जताया था।

#BIGNEWS:

Following orders from the Kakinada District Collector, revenue officials have confiscated the Calvary Temple, a digital church branch operated by Pastor Satish Kumar from Hyderabad. pic.twitter.com/KL8rCKUIPA — Legal Rights Protection Forum (@lawinforce) October 28, 2024

कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लगाया

एक वायरल वीडियो में कैल्वरी चर्च की धर्मांतरण गतिविधियों पर चर्चा की गई थी। 28 अक्टूबर 2024 को काकीनाडा के जिला कलेक्टर के आदेश पर राजस्व अधिकारियों ने चर्च की संपत्ति जब्त कर ली थी। चर्च पर भूमि कब्जाने, संदिग्ध समझौतों के जरिए नए चर्च बनाने और कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे।

Inspiring to meet with Dr. Satish Kumar – pastor of Calvary Temple Church in Hyderabad, India. We discussed the importance of protecting religious freedom with faith leaders including Dr. David Jeremiah, Dr. John Ankerberg, Steve Green, Mart Green, and Dr. Jerry Johnson. pic.twitter.com/8efaTPtFub — Vice President Mike Pence Archived (@VP45) May 8, 2018

एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक

कैल्वरी टेम्पल चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, जिसकी सदस्य संख्या 4 लाख से अधिक है और साप्ताहिक उपस्थिति 20,000 से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, सतीश कुमार का संगठन कैल्वरी बाइबल कॉलेज, कैल्वरी अस्पताल और कैल्वरी स्कूल चलाता है। पादरी सतीश कुमार का आंध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है।

