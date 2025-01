कांग्रेस के नए मुख्यालय का दिल्ली में हुआ उद्घाटन, नाम को लेकर छिड़ा विवाद

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आज अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यालय का नाम ‘इंदिरा गांधी भवन’ रखा, जो कि बीजेपी मुख्यालय से मात्र 500 मीटर दूर कोटला रोड पर स्तिथ है. वहीं उद्घाटन समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी मौजूद रहें। हालांकि उद्घाटन के साथ ही पार्टी ऑफिस के नाम को लेकर विवाद छिड़ गया. बता दें कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर सरदार मनमोहन सिंह भवन के नाम से पोस्टर चिपका दिए.

इस पर कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2009 में ही इस भवन का नाम ‘इंदिरा भवन’ तय हो गया था। उन्होंने इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बताया। बता दें नए मुख्यालय के निर्माण और सजावट में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया कि दफ्तर की हर चीज को अंतिम रूप प्रियंका गांधी ने ही दिया। साथ ही भवन में कांग्रेस के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए तस्वीरों को जगह दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं जैसे नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और गुलाम नबी आजाद की तस्वीरें भी शामिल हैं।

#WATCH | Congress MP Sonia Gandhi inaugurates the new party headquarters in Delhi, in the presence of party president Mallikarjun Kharge, MP Rahul Gandhi and other prominent leaders of the party pic.twitter.com/6d9LoBEt8a

— ANI (@ANI) January 15, 2025