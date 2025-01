नई दिल्ली। रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है, जिससे बड़ा बवाल शुरू हो गया है। राहुल ने कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन के दौरान अपने भाषण में कहा कि उनकी लड़ाई न सिर्फ भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हैं बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी है।

राहुल गांधी बीजेपी-आरएसएस और मोहन भागवत को घेर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद ने विवादित टिप्पणी कर दी। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने अपने नए दफ्तर में प्रवेश किया। सोनिया गांधी ने इस उद्घाटन किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि भारतीय राज्यों से भी लड़ रहे हैं।

Rahul Gandhi makes its intention clear!

He says

* We are fighting the Indian state”

Rahul Gandhi is in remote control of those forces who want to finish the Indian state!

His intentions are against National Interest! pic.twitter.com/amJdGOG4Rn

