Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगातार सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली सभी चीजों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। इसका मतलब हुआ कि अब न ही कोई चीज पाकिस्तान जाएगी और न ही कोई वस्तु वहां से भारत आएगी। तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले पारगमन पर भी रोक लगाई गई है।

Direct or indirect Import or transit of all goods originating in or exported from Pakistan, whether or not freely importable or otherwise permitted, shall be prohibited with immediate effect. pic.twitter.com/KBamc3DhdW

— ANI (@ANI) May 3, 2025