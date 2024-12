केजरीवाल ने कहा बाबा अंबेडकर शराब पीकर लिखी है संविधान, दलित को ललकारा! देखें वीडियो

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. 9 सेकेंड के वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है. कहा कि अंबेडकर ने शराब पीकर संविधान लिखा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने मांग की है कि ऐसा कहने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों ने मांग की है कि ऐसा कहने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में अरविंद केजरीवाल को लेकर सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं. दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप नेता को नए विवाद में घसीटने की कोशिश की गई. इसलिए इस बात की जांच जरूरी थी कि क्या वाकई केजरीवाल ने ऐसी बात कही है.

हमने अपनी पड़ताल वीडियो के कमेंट सेक्शन से शुरू की। शेयर किया जा रहा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट था. वहीं कमेंट सेक्शन में हमें एक रंगीन वीडियो मिला। हमने विजुअल्स पर रिवर्स इमेज सर्च किया। इसके साथ ही वीडियो के निचले हिस्से में AAP की कुछ टोपियां भी नजर आईं. पता चला कि ये वीडियो केजरीवाल की जनसभा का है. वह खुले मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे.

According to Arvind Kejriwal, Baba Saheb wrote the Constitution after drinking alcohol.

A Sanghi is and will always be anti-Dalit and anti-constitutional.

Kejriwal’s views are so similar to those of the Sanghis, it is why he is called Chhota Sanghi!#Ambedkar pic.twitter.com/41cGIOmGXB

— Andhra Pradesh Congress Sevadal (@SevadalAPS) December 23, 2024