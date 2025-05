Mock Drill: पाकिस्तान से संभावित युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने 7 मई को देशभर के सभी राज्यों के चुने हुए 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। 1971 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सरकार अपने नागरिकों को युद्ध से निपटने की ट्रेनिंग देगी। जिन जिलों में मॉक ड्रिल होना है,वहां आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं।

मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट रहेगा यानी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली गुम रहेगी। तेज आवाज से सायरन बजेंगे। सायरन की आवाज सुनते ही नागरिकों को अलर्ट होकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचना है। साथ ही लोग टॉर्च और मोमबत्ती अवश्य रखें। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की स्थिति में अपने पास कैश रखें।

𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐥 𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧𝐬, 𝐁𝐉𝐏 𝐊𝐚𝐫𝐲𝐚𝐤𝐚𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬, 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫.

The Ministry of Home Affairs (MHA) has directed all states to conduct mock drills on May 7 to ensure…

