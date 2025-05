Mock drill districts: कल इन 244 जिले में होगी मॉक ड्रिल, यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों का देखिए लिस्ट

Mock drill districts: पाकिस्तान से संभावित युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने 7 मई को देशभर के सभी राज्यों के चुने हुए 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। 1971 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सरकार अपने नागरिकों को युद्ध से निपटने की ट्रेनिंग देगी। जिन जिलों में मॉक ड्रिल होना है,वहां आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट रहेगा यानी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली गुम रहेगी। तेज आवाज से सायरन बजेंगे। सायरन की आवाज सुनते ही नागरिकों को अलर्ट होकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचना है। आइये देखते हैं किन जगहों पर मॉक ड्रिल होना है-

IMP: Names of districts across the nation where mock defence drills will be taking place on May 7. pic.twitter.com/rMHKu46uSW

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) May 6, 2025