राज्यसभा में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर मिली नोटों की गड्डी, सदन में जोरदार हंगामा

नई दिल्ली: राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिली है, इस बात पर सदन में जमकर हंगामा हो रहा है.राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दावा किया है कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे नोटों का बंडल मिला है. उन्होंने कहा कि कल सुरक्षा जांच के दौरान सिंघवी की सीट के नीचे नोटों का बंडल मिला.

सभापति ने बताया कि सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी बरामद हुई. नोट मिलने का यह मामला बेहद गंभीर है. वहीं सिंधवी ने इस मामले में कहा कि उनके पास केवल 500 रुपये का एक नोट था. बता दें चेयरमैन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए है

दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिसंबर को कार्यवाही स्थगित होने के बाद एक सीट से 500 के नोट की गड्डी मिली. उन्होंने कहा कि ये गड्डी सीट नंबर 222 से मिली. यह सीट तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है. इसकी जांच होनी चाहिए और हो भी रही है. इस बात पर विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया.

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप भी कह रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और इसकी प्रामाणिकता नहीं हो जाती, तब तक आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब यह सीट से मिला है और वह सीट किसी सदस्य को आवंटित है तो उसका नाम लेने में क्या गलत है.

Never heard of it till now. I carry one Rs 500 note when I go to Rajya Sabha. I heard about this for the first time. I reached the House at 12:57 PM and the house rose at 1 PM, then I sat in the canteen till 1:30 PM and then I left the parliament: Congress MP and advocate… https://t.co/XISu0YQm0Z pic.twitter.com/ug3LaxWgSf

— ANI (@ANI) December 6, 2024