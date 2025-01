300 फीट गहरी खाई में फंसी 9 जिंदगियां, 100 फीट भरा पानी, रेस्क्यू करने पहुंची नेवी

नई दिल्लीः सोमवार शाम से असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरे कोयला खदान में नौ जिंदगियां फंसी हुई है। उन मजदूरों के बचाव अभियान में अधिकारियों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना के गोताखोरों को तैनात किया गया है। खदान में अचानक पानी भर जाने के बाद पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़कर लगभग 100 फीट हो गया है। फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए गोताखोरों की 30 सदस्य टीम और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की एक अन्य टीम को सहायता के लिए भेजा गया है। इस टीम में आठ लोग शामिल है।

सोमवार को गोताखोरी दल ने असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो में खदान में दो बार गोता लगाने का प्रयास किया। लेकिन अभी तक मजदूरों का पता नहीं चल पाया है। एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि सेना के इंजीनियर वर्तमान में खदान से पानी निकालने और साइट पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने में नागरिक प्रशासन की सहायता कर रहे हैं।

#WATCH | Dima Hasao: Harmeet Singh, Assam Special DGP says “Let us first focus on the rescue and the investigation of this particular case. The Navy team has just arrived. Indian Army, Special forces divers have done one reccy. SDRF and NDRF have one 1 reccy. The Navy has further… https://t.co/y9JX9l5K42 pic.twitter.com/RouWkz7dJ1

