Video: बस में किन्नर के वेश में भीख मांग रहा था शख्स, लोगों ने जमकर की धुनाई फिर लात मारकर निकाला बाहर

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स नकली किन्नर बनकर बस में चढ़ता है। इसके बाद वह यात्रियों से भीख मांगता है और न देने पर लोगों को परेशान करता है। जब शख्स की असलीयत सबके सामने आती है तो लोग उसकी जमकर पिटाई करते हैं।

जानकारी के अनुसार इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस में सफर कर रहे लोगों से एक शख्स किन्नर के रूप में भीख मांग रहा है। जिससे परेशान होकर लोगों ने किन्नर का वेश धारण किए शख्स को पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में इस बात की जानकारी दी गई है कि वह शख्स रोजाना इसी तरह किन्नरों का वेश धारण कर के बस में लोगों को परेशान करके नजराने मांगा करता था। इसके बाद जब लोगों को उसकी असलीयत का पता चला तो उन्होंने शख्स की जमकर धुनाई की। वहां मौजूद किसी यात्री ने इस घटना का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स किन्नर बनाकर और सलवार सूट पहनकर बस में घुसा हुआ है। बस में वह अन्य सवारियों से भीख मांग रहा है। इसी दौरान वहां पर एक महिला शख्स को पकड़कर मारना शुरू कर देती है। लात और घूंसे बरसते देख शख्स बस से भागने लगता है। भागते समय भी बस में मौजूद एक यात्री उसे पीछे से लात मारकर बस से बाहर कर देता है। यह वीडियो कहां का है इस बात की अभी तकल पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो को घर के क्लेश नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया के एक्स पर शेयर किया गया है। जानकारी के अनुसार वायरल होते ही वीडियो को अभी तक कुल 4 लाख लोगों ने देखा है और 1900 लोगों ने इसे लाइक किया है।

