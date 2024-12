पुनीत सुपरस्टार मास्क उतारने पर हुए मजबूर, थप्पड़ों की हुई बारिश, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के प्रतियोगी पुनीत सुपरस्टार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वह किसी विवाद या बयान की वजह से नहीं बल्कि एक अजीब घटना की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल, हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुनीत सुपरस्टार को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। ये घटना तब हुई जब पुनीत सुपरस्टार प्लेन से उतर रहे थे.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पुनीत सुपरस्टार प्लेन से बाहर आते हैं, एक शख्स अचानक उनके पास पहुंचता है और उन्हें थप्पड़ मार देता है. इस घटना के बाद पुनीत सुपरस्टार कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और स्थिति को संभाला.

Puneet Superstar got Beaten up by a Random guy while deporting from Plane

