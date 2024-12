पंडित जी को आया गुस्सा, फेंक दी फूलों की थाल, आखिर दूल्हा-दुल्हन ने ऐसा क्या किया, देखें यहां

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक नया वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो एक शादी का है, जिसमें पंडित जी को अचानक गुस्सा आ जाता है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा-दुल्हन बारात में शामिल हो रहे हैं और उनके दोस्त उन पर फूल फेंक रहे हैं. हालांकि ये फूल दूल्हा-दुल्हन के अलावा पंडित जी पर भी पड़ रहे थे. इससे पंडित जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में फूल फेंकने वालों पर थाली या डिब्बा फेंक देते हैं।

वहीं ये फूल दूल्हा-दुल्हन के अलावा पंडित जी पर भी पड़ रहे थे. इससे पंडित जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में फूल फेंकने वालों पर थाली या डिब्बा फेंक देते हैं। वायरल वीडियो एक शादी का है जिसमें पंडित जी फूल फेंकने के बाद गुस्से में कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है ये वीडियो में नहीं दिखाया गया है. वीडियो को ट्विटर प्लेटफॉर्म पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और कैप्शन में लिखा है, ‘शादी की रस्मों के दौरान फूल फेंकने को लेकर पंडित जी और कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई.’ इस वीडियो को अब तक 80 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Kalesh b/w a Pandit ji and Some Guys over throwing Flower during Marriage Ritual’s:

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 26, 2024