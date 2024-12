आतंकी बेटे के मारे जाने पर खुश हुई मां, कही बेटा सीधा जन्नत जाएगा

नई दिल्ली : फिलिस्तीन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने बेटे की मौत पर अनोखी प्रतिक्रिया दे रही है। वीडियो में वह अपने बेटे के मारे जाने पर खुशी जताते हुए कह रही है कि उसे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है और उसका बेटा जन्नत जाएगा। महिला ने बेटे की मौत की खबर सुनते ही पारंपरिक तरीके से खुशी व्यक्त करते हुए ‘कोलोलोलो’ की आवाज निकाली, जो अक्सर अरब देशों में खुशी के इज़हार के लिए इस्तेमाल की जाती है। वीडियो में वह कहती नजर आ रही है, “मुझे गर्व है कि मेरा बेटा शहीद हुआ। वह जन्नत जाएगा।”

महिला का बेटा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इसे एक कट्टरपंथी मानसिकता का उदाहरण मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देख रहे हैं।

WATCH: A Palestinian woman bursts into a joyful ‘kolololololololo’ after finding out her terrorist son was eliminated.

“I am proud that my son has become a shaheed he is going straight to heaven” pic.twitter.com/z3Sj4ByUaP

— Open Source Intel (@Osint613) December 12, 2024