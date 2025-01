छत पर बैठकर बंदर ने स्टाइल से उड़ाई पतंग, वीडियो देखने के बाद नहीं रुक रही है हंसी!

नई दिल्ली: हाल ही में बनारस (वाराणसी) से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। इस वीडियो में एक बंदर पतंग उड़ाता नजर आ रहा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है. आमतौर पर हम बंदरों को पेड़ों पर चढ़ते या इधर-उधर छलांग लगाते देखते हैं, लेकिन इस बंदर ने कुछ अलग ही किया।

वीडियो में बंदर पतंग की डोर को अपने पंजों से पकड़कर हवा में उड़ा देता है. यह नजारा देख लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहे हैं. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वीडियो को @rose_k01 नाम के यूजर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है.

India Is Not For Beginners 😂😂 Monkey Flying a Kite in Benaras 👏👏 pic.twitter.com/zTQekX6NKg

— Rosy (@rose_k01) January 6, 2025