महाकुंभ का ध्वज फहराकर 13,000 फीट की ऊंचाई पर रचा इतिहास, देखें वीडियो

नई दिल्ली: महाकुंभ महोत्सव आज 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है. 45 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 26 फरवरी मकर संक्रांति के दिन समाप्त होगी. महाकुंभ हमेशा से ही लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा है लेकिन इस बार महाकुंभ एक और खास वजह से चर्चा में है जो है अनामिका शर्मा की स्काईडाइविंग। दरअसल, अनामिका शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 13 हजार फीट की ऊंचाई से महाकुंभ का झंडा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है. ये एक साहसिक कदम था, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यह रिकॉर्ड 8 जनवरी को बैंकॉक में लिया गया था.

Brave Girl Anamika, a skydiver skydives from 13k feet with Mahakumbh logo flag in prayagraj 😍🙏🙌 pic.twitter.com/q5Mgm6zp8D

— Vineeta Singh 🇮🇳 (@biharigurl) January 11, 2025