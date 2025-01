बिल गेट्स पहुंचे महाकुंभ, जाने यहां आखिर क्यों आना पड़ा, पढ़कर उड़ जाएंगे होश!

नई दिल्ली: भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हुआ। नागा साधुओं और अन्य आध्यात्मिक नेताओं के भव्य प्रदर्शन के अलावा, महाकुंभ 2025 में कुछ विशेष क्षण भी थे। कल ही पवित्र सभा में हर कोई ‘आईआईटियन बाबा’ के बारे में बात कर रहा था, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से स्नातक किया और अब एक संत हैं।

आज शहर में चर्चा इस बात की है कि क्या बिल गेट्स महाकुंभ 2025 में थे, क्योंकि सोशल मीडिया वायरल वीडियो से भरा हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि बिल गेट्स ने महाकुंभ में भाग लिया था। हालांकि, इंटरनेट पर लोग इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। कई नेटिज़न्स ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बिल गेट्स जैसा दिखता है।

World’s richest man Bill Gates comes under the divine shelter of Baba Kashi Vishwanath 🕉️🙏🏻 pic.twitter.com/l3hyFTknDI

— Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) January 14, 2025