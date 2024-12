मदरसों पर सरकार क्यों लुटा रही है अरबो रुपये, जानिए आखिर क्या है सच्चाई, दंग रह जाएंगे आप!

नई दिल्ली: भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसे 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 (ए) के तहत जोड़ा गया था। इसके साथ ही भारत के संविधान ने देश के नागरिकों को कई मौलिक अधिकार भी दिए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये गये हैं। केरल इनमें से एक है.

2021 का एक वायरल मैसेज फिर से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं केरल में मदरसों पर कितना खर्च किया जा रहा है और कितने मदरसे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, केरल की आबादी 3,56,99,443 है, जिसमें से मुस्लिम आबादी 88,73,472 है, जो पूरी आबादी का करीब 26 फीसदी है. आइये जानते हैं क्या है सच्चाई.

वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि केरल में 21,683 मदरसे हैं और हर पंचायत में 23 मदरसे हैं. लेकिन फैक्ट चेक से पता चला कि केरल की 942 पंचायतों में कुल 27,814 मदरसे हैं. यानी एक पंचायत में 29 मदरसे. वहीं, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के मदरसों में करीब 2.5 लाख शिक्षक हैं. इनकी नियुक्ति मदरसा चलाने वाली संस्थाओं द्वारा की जाती है.

इन शिक्षकों का वेतन संबंधित मस्जिद समितियों द्वारा भुगतान किया जाता है। वायरल मैसेज में दावा किया गया कि केरल के मदरसों को सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है. वायरल मैसेज के मुताबिक, पिनाराई सरकार हर महीने पेंशन पर 120,00,00,000 रुपये खर्च करती है, जो पूरी तरह से गलत है. यह भी दावा किया गया कि मदरसा शिक्षकों के वेतन पर हर महीने 511,70,75,000 रुपये खर्च होते हैं. यह तथ्य भी गलत है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में 1,800 मदरसा शिक्षकों को 1,500 रुपये से 2,700 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है. जो शिक्षक पांच साल तक 50 रुपये फीस भरता है, उसे 1,500 रुपये और 10 साल तक 2,250 रुपये पेंशन मिलती है। केरल में 2.25 लाख मदरसा शिक्षक हैं, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना में केवल 28,000 ही शामिल हुए हैं। बोर्ड सदस्यों को आवास ऋण और विवाह और चिकित्सा उपचार जैसी अन्य सहायता प्रदान करता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 28 जुलाई 2021 को विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार मदरसा शिक्षकों पर अपने वित्तीय कोष से एक भी रुपया खर्च नहीं कर रही है. वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने कल्याण कोष के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किये थे.

1. Total Population of Kerala: 3,56,99,443.

2. Muslim population of Kerala: 88,73,472 (26%)

3. Number of Madrasas in Kerala: 21,683.

4. Number of madrasa teachers in Kerala: 2,04,683.

5. Number of Panchayats in Kerala: 941.

6. Average number of Madrasas per Panchayat (21683/941)…

