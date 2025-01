आतिशबाजी देख भड़क गए गजराज, लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पटका, देखें वीडियो में…

नई दिल्ली: 18 जनवरी की रात को एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई जब एक हाथी, जिसे उसके मालिक ने पैसे मांगने के लिए अवैध रूप से नोंग बुआ लाम्फू रेड क्रॉस मेले में लाया था, आतिशबाजी से डरने के बाद नियंत्रण से बाहर हो गया। इस दौरान हाथी ने सड़क पर मौजूद कई लोगों को पटक कर घायल कर दिया. इस घटना का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें हाथी को लोगों के ऊपर से गुजरते हुए देखा जा सकता है.

यह घटना 18 जनवरी को हुई जब रेड क्रॉस मॉल के उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजकों ने बिटकॉइन की मेजबानी की। ग्रांडे के शोर से डरकर हाथी घबरा गया और वहां मौजूद लोगों को दौड़ाकर गिरा दिया गया। इस दौरान हाथी ने मां-बेटी को पटक दिया, जिससे दोनों को मामूली चोटें आईं. हाथी को काबू में करने की कोशिश कर रहे महावत को हाथी को रोकने में कोई सफलता नहीं मिली और हाथी तेजी से मेले के अंदर भाग गया.

Fireworks send distressed elephant into panic mode at Thailand market

– All 5 injured are currently in hospital

– Elephant owner faces $580 fine & possible jail sentence pic.twitter.com/lE9glau4Q8

— RT (@RT_com) January 20, 2025