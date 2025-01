दलित मजदूरों की लाठी डंडों से हुई पिटाई, देखकर खौल उठेगा खून, देखें वीडियो में…

नई दिल्ली: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले तीन दलित मजदूरों की बेरहमी से पिटाई की गई. आरोप है कि इन मजदूरों ने अतिरिक्त छुट्टी ली थी, जिसकी सजा के तौर पर मालिक और उसके लोगों ने इन्हें लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से पीटा. वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को @ambedkariteIND नाम के हैंडलर ने शेयर किया है.

यह घटना हमारे समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और शोषण की जड़ों को उजागर करती है। देश को आजादी मिले 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन समाज का एक वर्ग आज भी गुलामी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। क्या यही है आज़ादी का असली रूप? वहीं यह पहली बार नहीं है जब दलित समुदाय के लोगों को इस तरह से अपमानित किया गया हो. क्या यही है आज़ादी का असली रूप? यह पहली बार नहीं है जब दलित समुदाय के लोगों को इस तरह से अपमानित किया गया हो.अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां निम्न वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और अमानवीय अत्याचार सहने के लिए मजबूर किया जाता है।

Nothing can be more painful than this. Three Dalit labourers at a brick factory in Karnataka’s Vijaypura are mercilessly beaten with sticks and iorn rods as punishment for taking extra leave. The country is independent but our people are still forced to live the life of slaves.. pic.twitter.com/M1A5R3Ccsd

— The Dalit Voice (@ambedkariteIND) January 21, 2025